"Ainda é possível", diz Bissoli sobre título da Série B pelo Ceará

Durante coletiva de apresentação, o jogador comentou sobre suas pretensões no Vovô e afirmou que vê chance de título

O atacante Guilherme Bissoli foi apresentado como reforço do Ceará na tarde desta terça-feira, 11, na sede do clube, em Porangabuçu. Durante a coletiva de apresentação, o jogador comentou sobre suas pretensões no Vovô e afirmou que o título da Série B ainda é possível.

"Não só eu, mas como o grupo todo tem esse desejo do acesso. Eu, particularmente, queria muito ser campeão aqui e acredito que ainda é possível, tem muitos jogos pela frente, nossa equipe tem potencial. Sonho em ser campeão", disse.



Leia Mais Diretor jurídico do Ceará diz que rescisão com Leandro Carvalho acontecerá de forma judicial

Ceará é o segundo time com melhor percentual de acerto nos passes da Série B

Cléber, do Ceará, é punido por doping, mas está liberado para voltar a jogar; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, o Alvinegro ocupa a nona colocação na tabela de classificação, com 24 pontos. A distância para o G4 é de seis pontos enquanto para o líder Vila Nova é de dez. Ciente do desafio, Bissoli ainda ressaltou que o time tem potencial para engrenar no certame e conseguir o feito.

"Se você perguntasse para qualquer pessoa no começo do campeonato, o Ceará seria favorito a ser campeão. Eu ainda acredito nisso, temos potencial para engatar uma série de vitórias e começar a brigar para ser campeão."

O atacante, que inclusive já estreou diante do Botafogo-SP, foi o segundo reforço anunciado pelo Alvinegro de Porangabuçu nesta janela de transferências. O vínculo será até o final de 2023 com cláusula de renovação automática em caso de acesso à Série A 2024.