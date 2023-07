Ceará é o segundo time com melhor percentual de acerto nos passes da Série B

O Alvinegro de Porangabuçu está atrás apenas do Guarani-SP no percentual de passes certos na segunda divisão

O Ceará é o segundo time com maior percentual de acerto de passes na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Apenas o Guarani, de Campinas, está na frente do Alvinegro de Porangabuçu no ranking em questão.

Agora comandada por Guto Ferreira, a equipe cearense acertou 5743 passes de 6335, equivalente ao aproveitamento de 90.66%, em 16 jogos disputados na segunda divisão. O Bugre, único clube na frente do Vovô neste quesito, tem um percentual de 90.85%.

Veja o ranking completo:

Guarani-SP: 90.85%

Ceará: 90.66%

Vitória: 90.60%

Atlético-GO: 90.34%

Mirassol: 90.03%

Chapecoense: 89.81%

Tombense: 89.70%

Juventude: 89.22%

Avaí: 88.94%

Sport: 88.79%

Sampaio Corrêa: 88.77%

CRB: 88.34%

Criciúma: 88.32%

Ponte Preta: 88.22%

Vila Nova: 87.41%

Londrina: 86.61%

Ituano: 86.24%

ABC: 85.71%

Botafogo-SP: 85.50%

Novorizontino: 84.74%

Nos últimos dois jogos - derrota para o Sport e vitória sobre o Botafogo-SP -, já sob comando do novo treinador, o escrete de Porangabuçu efetuou 635 passes corretos de 698 tentados. O aproveitamento de acerto foi de 90,9%.