Diretor jurídico do Ceará diz que rescisão com Leandro Carvalho acontecerá de forma judicial

O imbróglio envolvendo Leandro Carvalho e Ceará Sporting Club ganhou novo capítulo nesta terça-feira, 11, com a entrevista de Fred Bandeira, Diretor de Assuntos Jurídicos do clube, ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.

O jurista informou que o Alvinegro está preparando a rescisão do atleta, de 28 anos, e que a desvinculação deve ocorrer de forma judicial. O vínculo do jogador com o time do Porangabuçu vai até dezembro deste ano.

"Sobre o caso do Leandro Carvalho, o clube não vai se manifestar agora, existe toda uma situação que está sendo preparada para a rescisão do atleta, mas o que posso lhe antecipar é que essa rescisão vai acontecer de forma judicial", afirmou Fred.

O Ceará publicou um chamamento de emprego na edição do jornal O POVO desta terça-feira, 11, notificando Leandro Carvalho a comparecer no clube em até 48 horas.

"Considerando que o senhor não comparece ao seu local de trabalho desde o dia 22 de fevereiro de 2023, e considerando sua notificação requisitando acesso a documentos porventura assinados por vossa senhoria, o notificamos pelo presente a comparecer nas 48 horas úteis posteriores à publicação deste edital ao seu local de trabalho, sob pena de considerar seu emprego abandonado", comunicou o Ceará.

Na segunda-feira, 10, Carvalho virou assunto entre torcedores alvinegros após postagem enigmática no Instagram, mencionando o presidente João Paulo Silva e o diretor de futebol Albeci Júnior, com um ponto de interrogação.

Durante a entrevista no Esportes do POVO, Fred Bandeira citou que viu o post, mas que não entendeu o objetivo do atleta.

"Eu vi a postagem realmente do atleta, não sei o que quis dizer com essa interrogação, também me pergunto."

Leandro Carvalho retornou ao Ceará nesta temporada após ser emprestado para América-MG, Al-Qadisiya (KSA), Náutico e Remo, entre 2021 e 2022, e disputou uma partida sob o comando de Gustavo Morínigo, na vitória alvinegra contra o Pacajus por 4 a 0, no dia 25 de janeiro, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. O atleta foi contratado em definitivo pelo clube em 2019 por R$ 3,6 milhões, após passagem de destaque em 2018. Pelo clube, foram 116 duelos, com 16 gols marcados e oito assistências.

O Esportes O POVO tentou entrar em contato com o atleta e aguarda uma resposta. Caso o atacante queira se pronunciar, a matéria será atualizada com o seu posicionamento.

Passagens de Leandro Carvalho por empréstimo

A inutilização de Leandro Carvalho com Morínigo, Barroca e Guto Ferreira no Ceará foi repetida nos empréstimos para América-MG, Al-Qadisiya (KSA), Náutico e Remo. Entre 2021 e 2022, o atacante disputou apenas 36 partidas, com dois gols e quatro assistências. Entre 2017 e 2020, por exemplo, Carvalho atuou em 149 confrontos.

No elenco alvinegro, o atacante chegou a disputar por posição com Erick e Janderson. No atual plantel, o Ceará tem à disposição mais três pontas: Erick Pulga, Pedrinho e Daniel Mazerochi.