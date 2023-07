Em estreia, Bissoli participa de gol e oferece variação tática ao Ceará

Na vitória diante do Botafogo-SP, por 3 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na última sexta-feira, 7, o torcedor do Ceará pôde presenciar a estreia do atacante Guilherme Bissoli, recém-contratado e que já foi a campo.



O jogador entrou no segundo tempo, no lugar de Nicolas - autor do primeiro gol do Vovô - e já mostrou seu cartão de visita. Com muita versatilidade, o camisa 79 se movimentou bem no ataque e deu intensidade nos minutos finais.

Inclusive, foi de Bissoli o passe que deu início a jogada do terceiro tento alvinegro na partida, de David Ricardo. Guto Ferreira comentou a entrada, destacando a variação que o paulista de 25 anos apresentou.

“O Nicolas estava muito bem na partida, mas naquele momento estavam indo muito ao ataque (Botafogo) e eu tinha que ter, não só os dois extremos, como um escape de velocidade. E o Bissoli é veloz, por isso entrou”, disse o comandante.

Bissoli foi o segundo reforço anunciado pelo Alvinegro de Porangabuçu nesta janela de transferências. O vínculo será até o final de 2023 com cláusula de renovação automática em caso de acesso à Série A 2024.