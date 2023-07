Fortaleza encara vencedor de Tigre-ARG x Libertad-PAR nas oitavas da Sul-Americana

Sorteio que definiu os confrontos desta etapa do torneio foi realizado na tarde desta quarta-feira, 5, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai

O adversário do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Sul-Americana será o vencedor da partida entre Tigre-ARG e Libertad-PAR. O sorteio aconteceu nesta quarta-feira, 5, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.



Jogam esta fase o melhor de cada grupo da competição internacional e as oito equipes que avançarem dos playoffs. Além do Tricolor do Pici, mais três brasileiros se classificaram diretamente às oitavas: Bragantino, Goiás e São Paulo. O pote 1 contou ainda com Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, LDU e Guarani.



Já no pote 2, estavam presentes 16 times que duelam por uma vaga nas oitavas de final da competição internacional. Os confrontos dos playoffs, ida e volta, acontecem entre os dias 11 e 20 de julho. Os clubes brasileiros América-MG, Botafogo e Corinthians estão na disputa.



Confira todos os jogos das oitavas de final



Defensa y Justicia-ARG contra o vencedor de Emelec-EQU x Sporting Cristal-PER

Goiás contra o vencedor de Estudiantes-ARG x Barcelona de Guayaquil-EQU



LDU-EQU contra o vencedor de Audax Italiano-CHI x Ñublense-CHI



Guaraní-PAR contra o vencedor de Botafogo x Patronato-ARG



RB Bragantino contra o vencedor de América-MG x Colo Colo-CHI



Fortaleza contra o vencedor de Tigre-ARG x Libertad-PAR



contra o vencedor de Tigre-ARG x Libertad-PAR Newell's Old Boys contra o vencedor de Universitário-PER x Corinthians



São Paulo contra o vencedor de San Lorenzo-ARG x Independiente Medellín-COL



Veja chaveamento do Fortaleza até a final da Sul-Americana

Oitavas de final: Libertad-PAR ou Tigre-ARG



Quartas de final: Bragantino, Colo Colo-CHI ou América MG



Semi-final: Goiás, Barcelona-EQU, Estudiantes-ARG, Newell's Old Boys, Corinthians ou Universitario-PER

Oitavas de final da Copa Sul-Americana: jogos de ida e volta



As oitavas de final são disputadas em partidas de ida e volta. Em caso de empate na soma dos placares nos dois embates, a classificação será decidida nos pênaltis. As datas base para as partidas são 2 e 9 de agosto.



Campanha do Fortaleza na Copa Sul-Americana 2023



O Fortaleza terminou a fase de grupos da Sul-Americana com a terceira melhor campanha entre todos os times da competição. Apenas São Paulo e Newell’s Old Boys-ARG tiveram aproveitamento melhor que a equipe cearense.



Com cinco vitórias e uma derrota em seis jogos disputados, o Leão somou 15 pontos no grupo H do certame. O Tricolor Paulista e o clube argentino conquistaram 16 pontos, com a equipe brasileira levando a melhor no saldo de gols.