Presidente do Fortaleza afirma que salário de Marinho está dentro da realidade financeira

Marcelo Paz ainda afirmou que o ponta de 33 anos é "jogador da primeira prateleira" do futebol brasileiro. No Leão, Marinho terá contrato até o fim de 2025

O atacante Marinho é o novo reforço do Fortaleza até dezembro de 2025. O anúncio foi feito pelo clube tricolor na tarde desta terça-feira, 20. Aos 33 anos, chega para fortalecer o setor ofensivo do Leão do Pici.

Com passagens por Flamengo, Grêmio e Santos, o ponta terá vencimentos dentro da realidade financeira do clube, de acordo com o presidente Marcelo Paz. No Leão, ele será dono de um dos maiores salários do elenco.

"Os valores são totalmente dentro de mercado, diferente muito do que se fala sem ter a informação precisa. O valor de transfer até muito abaixo do que outras opções do mesmo nível, e o salário dentro e a da realidade salarial do Fortaleza", disse o mandatário.

Ainda durante sua fala para o site oficial do Fortaleza, Paz relatou a dificuldade da negociação devido a procura de outros clubes. Experiente, Marinho foi bem avaliado pela diretoria e comissão técnica, principalmente após a saída de Moisés para o Cruz Azul, do México.

"É uma importante aquisição do Fortaleza. Com a saída do Moisés, a gente precisava repor com jogador de ataque com características de finalização, drible no melhor nível possível. O atleta estava no Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e é um jogador da primeira prateleira do futebol brasileiro. Foi uma negociação difícil porque muitos clubes estavam interessados, do eixo Sul-Sudeste, mas ele optou por vir para o Fortaleza pelo projeto, possibilidade de ser um protagonista, estabilidade do clube e pelo desafio de vencer com a gente também", comentou Paz.

O jogador chega com um contrato de dois anos e meio e poderá reforçar o Tricolor do Pici nas disputas da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro.

"Com o contrato até o fim de 2025, vamos recebê-lo muito bem, com carinho, todo o cuidado, grupo de jogadores também e comissão técnica prontos para receber e acolher para fazer com que ele seja uma peça importante dentro do nosso trabalho, que tem um elenco qualificado e compromissado com o clube que pensa em grandes objetivos. E quem pensa em grandes objetivos tem que trazer grandes jogadores, e o Marinho encaixa nesse perfil", finalizou o presidente.