Romarinho se aproxima de completar 250 jogos com a camisa do Fortaleza

No Fortaleza desde a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, o ponta Romarinho está próximo de realizar 250 jogos com a camisa tricolor. Para alcançar a marca, o atleta de 29 anos precisa entrar em campo mais duas vezes.

Do elenco atual de jogadores, o atacante é o segundo que mais vezes defendeu o Leão do Pici dentro de campo. Ao entrar na segunda etapa da derrota por 2 a 0 diante do Flamengo no último sábado, 1º de julho, Romarinho completou o jogo de número 248. Apenas Tinga, com 286 aparições, está na frente do camisa 11.

Romarinho chegou ao escrete vermelho-azul-e-branco por empréstimo junto ao Globo-RN, em 2018. Ele superou as críticas e desconfianças criadas no primeiro ano, e virou jogador importante do clube, sobretudo em 2019. Ao longo das seis temporadas, o atacante marcou 22 gols e distribuiu 18 assistências.

Em 2023, o atleta entrou em campo 29 vezes, marcou dois gols e deu duas assistências.

Lista dos atletas do elenco atual com mais jogos pelo Fortaleza

Tinga - 286 jogos Romarinho - 248 jogos Titi - 145 jogos Yago Pikachu - 137 jogos Marcelo Benevenuto - 129 jogos Lucas Crispim - 112 jogos Silvio Romero e Hércules - 88 jogos

Dados retirados do site oGol