Após 12 rodadas, Fortaleza segue sem perder como mandante na Série A 2023

A vitória do Fortaleza diante do Atlético-MG na noite deste sábado, 24, por 2 a 1, assegurou não somente o time do Pici no G-6, mas também a manutenção da boa campanha que o grupo de Vojvoda tem feito na Série A 2023.

Após seis jogos disputados na Arena Castelão, a equipe contabiliza três vitórias e três empates. Na ocasião, foram marcados nove gols pelo Leão, que só foi vazado três vezes.

Histórico do Fortaleza como mandante na Série A 2023:

Fortaleza 1 x 1 Internacional



Fortaleza 4 x 2 Fluminense



Fortaleza 0 x 0 São Paulo



Fortaleza 2 x 0 Vasco



Fortaleza 0 x 0 Bahia



Fortaleza 2 x 1 Atlético-MG

O Leão já volta a campo na terça-feira, 27, quando enfrenta o Palestino-CHI fora de casa, às 19 horas, pela Copa Sul-Americana, competição na qual a equipe já está classificada para as oitavas de final. Pela Série A, o grupo comandado por Vojvoda volta a campo no sábado, 1°, quando joga contra o Flamengo, às 18h30min, no Maracanã (RJ).