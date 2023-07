Saiba como o Fortaleza pretende utilizar os R$ 60 milhões de adiantamento da Liga Forte

Leão receberá R$ 24 milhões ainda neste mês de julho e mais R$ 36 milhões em 90 dias. Montante total do Tricolor é de R$ 121 milhões. Dinheiro faz parte dos R$ 2,3 bilhões do aporte feito pelos investidores da LFF que serão destinados aos 26 clubes participantes da Liga

Com o acordo do fundo de investimento da Liga Forte Futebol (LFF) selado na última semana, o Fortaleza garantiu um aporte de R$ 121 milhões, montante proveniente dos R$ 2,3 bilhões que serão distribuídos aos 26 clubes participantes da LFF por meio de investidores. Deste valor, R$ 60 milhões entrarão nos cofres do Tricolor nos próximos meses, sendo R$ 24 milhões um adiantamento imediato, ainda neste mês de julho.

Em entrevista ao programa Plenário Esportivo, da TV Assembleia, o presidente do Tricolor de Aço, Marcelo Paz, pontuou como o clube deve gerir esse dinheiro: “Cada clube decide como usar o dinheiro do adiantamento, não há obrigação de nada. Há clubes que vão pagar dívidas, outros vão investir em base ou infraestrutura. No caso do Fortaleza, não temos divida, então não temos pressa. Mas a ideia é até mesmo ter uma reserva importante para oportunidades de mercado e uma segurança financeira”, disse.

Com isso, as expectativas da torcida do Leão ficarão para a chegada novos nomes que possam compor o elenco e, até, possíveis melhoras estruturarias, afinal, o Centro de Excelência Alcides Santos passa por uma série de reformas.

O que é a Liga Forte Futebol?

Composta por 26 clubes, a Liga Forte Futebol tem por objetivo apresentar um modelo de distribuição de receitas que torne o futebol brasileiro mais forte e competitivo como um todo.

No modelo proposto pela LFF, a distribuição de receitas para as Séries A, B e C, equilíbrio na divisão das receitas, mobilidade, fair play financeiro e administração são semelhantes aos das grandes ligas europeias.