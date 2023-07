Com participação da torcida, Conselho do Fortaleza irá se reunir para discutir criação de SAF

Nos próximos dias 8, 12 e 16 de junho, o Conselho Deliberativo do Fortaleza irá realizar reunião para discutir a criação da SAF do clube tricolor. O momento acontecerá de forma online e será aberto para o público em geral acompanhar.

O objetivo da cúpula tricolor é vender apenas uma parte das ações do Leão, diferente do que ocorre com outras equipes do futebol brasileiro. O presidente do clube, Marcelo Paz, em entrevista à CNN Esportes, comentou sobre o processo: “O Fortaleza não tem intenção de vender controle, zero intenção. Mas o Fortaleza acha sim que pode virar uma SAF com controle de 100% das ações. Nós já tivemos sinalizações muito reais. No Fortaleza tem espaço para investimento minoritário, como existe, por exemplo, na Alemanha. O Bayern de Munique é um clube que 25% das suas ações são de empresas e os outros 75% ficam sob controle do clube. No Chile, também tem clube-empresa no mesmo formato”, afirmou.

Sobre o assunto Fortaleza oficializa contratação do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar

Segundo melhor ataque do Brasil, Fortaleza não possui um artilheiro máximo na Série A

Cearense Rebeca Costa, do Fortaleza, é convocada para a seleção feminina sub-20

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A intenção do escrete vermelho-azul-e-branco é se tonar SAF em modelo minotário. O mandatário confirmou essa possibilidade: "O passo que o Fortaleza quer dar neste momento é apenas de virar SAF e não vender nada das ações inicialmente, porque virar SAF dá mais liberdade de governança, práticas mais modernas, acesso ao mercado para investimentos", disse.



Das três ocasiões, duas (08/07 e 12/07) aconteceram no Auditória da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), localizado na Avenida Barão de Studart, na capital cearense. A última, em 16 de junho, será na Arena Castelão.