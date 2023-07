Fortaleza nega contato do Boca por Brítez e não pretende negociar jogador

O Leão do Pici não tem interesse em negociar o zagueiro argentino, que é titular absoluto da defesa do técnico Juan Pablo Vojvoda

Destaque e pilar defensivo do Fortaleza na temporada de 2023, o zagueiro Emanuel Brítez teve o nome especulado no Boca Juniors, da Argentina, nas últimas horas. O Leão, no entanto, não possui interesse em negociar o jogador, e sequer recebeu contato do time argentino, apurou o Esportes O POVO.

Contratado pelo time do Pici no meio da temporada de 2022, Brítez gerou impacto imediato na defesa e logo conquistou uma vaga entre os titulares de Vojvoda. Neste ano, o defensor manteve o nível apresentado, virou dono de vez da posição e ganhou destaque com atuações sólidas.

Sobre o assunto Moisés joga os 90 minutos em estreia oficial pelo Cruz Azul, mas sai de campo derrotado

Fortaleza terá semana livre para treinamentos antes de enfrentar o Athletico

Novos reforços podem energizar Fortaleza no restante da temporada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza desembolsou 200 mil dólares, equivalente a R$ 1,06 milhão em julho do último ano, para adquirir 60% dos direitos de Emanuel Brítez junto ao Defensa y Justicia, apesar do último clube do atleta ter sido o Unión Santa Fe-ARG. O defensor possui contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2024.

Ao todo, o argentino disputou 53 partidas pelo Tricolor, sendo 31 delas na atual temporada. Ele marcou um gol e distribuiu quatro assistências. Brítez também pode atuar nas laterais do campo, além de zagueiro pela esquerda.

Abertura da janela de transferências

A janela de transferências abriu oficialmente nesta segunda-feira, 3. Portanto, o Leão já poderá regularizar o atacante Marinho, anunciado oficialmente pelo clube, e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que está acertado após sair do UD Ibiza, da Espanha. O próximo compromisso da equipe cearense é no próximo domingo, 9, contra o Athletico-PR.