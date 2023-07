Fortaleza terá semana livre para treinamentos antes de enfrentar o Athletico

Leão do Pici só volta a entrar em campo no próximo domingo, 9, na Arena Castelão. Time recebeu dois dias de folga após jogo contra o Flamengo

Após ser superado pelo Flamengo na noite deste sábado, 1º, o Fortaleza terá tempo suficiente para recuperar seus atletas e focar no próximo compromisso pela Série A. Isso porque o time tricolor só retorna a campo no domingo, 9 de julho, diante do Athletico Paranaense, na Arena Castelão.

Até lá, o Tricolor do Pici não disputou nenhuma outra partida, ou seja, terá a semana livre para treinamentos. Diante disso, a comissão técnica cedeu dois dias de folga ao elenco e marcou reapresentação para terça-feira, 4, às 17 horas, no Pici.

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, a equipe leonina terá cinco dias para trabalhar visando o confronto diante do Furacão. Atualmente, o Fortaleza é o 11º colocado com 20 pontos somados. O Athletico, por sua vez, é o décimo.