Fortaleza renova contrato com Sammuel até 2025

Jovem ganhou chances no time de Vojvoda, principalmente no início da temporada, nas disputas do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste

O Fortaleza anunciou a renovação de uma das joias da base. Trata-se do meia Sammuel, que agora tem contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2025. O vínculo do atleta se encerraria no fim do próximo ano.



O presidente Marcelo Paz destacou que o jogador de 21 anos segue em processo de evolução para que em breve possa ser mais utilizado no elenco principal. “Sammuel é um atleta que tem toda sua formação no Fortaleza. Chegou aos 13 anos, passou por todas as categorias: Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Jogou a Copa São Paulo de Futebol Jr. e outras diversas competições, Sub-20 e Sub-23. Chegou no nosso elenco profissional”, explicou.



“Vojvoda conta com ele dentro elenco desde o ano passado participando, viajando, entrando em alguns jogos e a gente entendeu que deveria estender o contrato dele, o que dá uma maior segurança ao atleta e também para o Clube, para que ele possa seguir nesse processo de evolução e muito em breve possa fazer parte de maneira mais preponderante no elenco principal”, completou.



O jovem ganhou chances no time, principalmente no início da temporada, nas disputas do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Marcou seu primeiro gol como atleta profissional contra o Barbalha, pelo Estadual, quando o Leão venceu por 2 a 1. A primeira assistência aconteceu contra o Campinense, no Nordestão. Desde 2022 na equipe profissional comandada por Vojvoda, Sammuel foi bicampeão cearense e campeão da Copa do Nordeste.



“Jogador de boas características, muito técnico, canhoto, faz mais de uma função. Isso mostra que o Fortaleza tem investido em jogadores prontos, mas também investindo em jogadores na nossa categoria de base, valorizando o trabalho que é feito no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, sob o comando do Irlando Gomes, do Agnelo Gonçalves, do Erison Farias, e mostrando, para quem está lá, para os atletas que estão lá, que não desistem esse caminho: de sair da base, ir pro profissional, ter o seu vínculo estendido, ter uma melhoria de vida e muito em breve torcendo muito para que possa ser preponderante também no Fortaleza”, ressaltou Marcelo Paz.