Em retorno como titular, Benevenuto anulou Hulk e venceu todos os duelos aéreos

O zagueiro do Leão foi um dos grandes destaques da vitória do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, sendo um dos responsáveis pela solidez defensiva tricolor no duelo

Crédito: Zagueiro do Fortaleza, Marcelo Benevenuto, no jogo contra o Atlético Mineiro

A vitória do Fortaleza contra o Atlético Mineiro teve inúmeros destaques individuais, como Tinga e Tomás Pochettino, autores do gols do Leão. No entanto, outro jogador chamou atenção: Marcelo Benevenuto.

O zagueiro substituiu Emanuel Brítez, que estava suspenso. Apesar da árdua missão, o defensor não deixou a torcida sentir falta do argentino. O camisa cinco, que foi titular absoluto do Tricolor nos últimos dois anos, sendo um dos principais atletas - especialmente em 2021 - teve a difícil tarefa de parar o atacante Hulk, do Atlético-MG. E assim foi feito.

O atleticano teve uma atuação bem aquém do que os torcedores mineiros estão acostumados e muito se deve a Benevenuto, que foi um “carrasco” do goleador alvinegro. Pelo alto, o futebolista do Leão foi soberano e venceu todos os duelos.

Além disso, foram quatro cortes e duas interceptações.

Marcelo Benevenuto contra o Atlético Mineiro

Minutos jogadores: 90

Cortes: quatro

Chutes travados: um

Interceptações: duas

Desarmes: um

Atuação para recuperar confiança

O confronto contra o Galo foi apenas a 24ª aparição de Benevenuto em 2023. Nessa temporada, uma série de atuações negativas acabou levando-o ao banco de reservas, fato esse que era inimaginável até 2022, quando sua titularidade era unanimidade entre os leoninos.

Ao todo, no Pici, Marcelo Benevenuto tem 127 jogos, cinco gols marcados e duas assistências. Fora isso, foi campeão cearense em 2021, 2022 e 2023, da Copa do Nordeste 2022 e peça fundamental nas classificações para a Libertadores de 2022 e 2022.