Fortaleza diminui diferença para zona de Libertadores após 12ª rodada da Série A

O Leão do Pici ocupa a oitava colocação com os mesmos 20 pontos do Internacional, primeiro time dentro do G6

A 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro teve um saldo positivo para o Fortaleza. Isso porque o clube está mais próximo do grupo dos seis primeiros colocados, que garante vaga na Copa Libertadores da América. No sábado, 24, o Leão venceu o Atlético-MG por 2 a 1 e diminuiu a diferença para o G6.

A diferença entre o Tricolor (8º) e o Internacional (6º) é praticamente inexistente. As duas equipes possuem os mesmos 20 pontos, com o Colorado levando vantagem no critério de desempate, que neste caso é o número de vitórias. Os gaúchos venceram seis vezes, enquanto o Leão cinco.

Antes da rodada ser iniciada, o escrete-vermelho-azul-e-branco ocupava a 10ª colocação e estava a um ponto do São Paulo, que até então era o primeiro time dentro do G6.

O time cearense poderia estar em uma situação ainda melhor na classificação caso os resultados dos concorrentes diretos tivessem sido favoráveis. Após a vitória sobre o Atlético-MG no sábado, 24, o time de Vojvoda dormiu na quinta colocação. Entretanto, o desfecho dos jogos do dia seguinte fizeram o Tricolor descer na tabela.

Entre as seis equipes que poderiam ser ultrapassadas pelo time do Pici, apenas duas foram derrotadas - São Paulo e o Atlético-MG -, enquanto os outros - Fluminense, Flamengo, RB Bragantino e Internacional - venceram seus jogos.

Ainda resta um duelo para encerrar a 12ª rodada, mas ele não influenciará na parte de cima da tabela. Vasco e Cuiabá, atuais 19º e 16º respectivamente, se enfrentam na noite desta segunda-feira, 26, às 21 horas, no Estádio Luso Brasileiro.



Projeção para a 13ª rodada

Para a próxima rodada, os cearenses podem ganhar várias posições na tabela de classificação. Para isso, eles precisarão vencer outro confronto direto, desta vez contra o Flamengo no próximo sábado, 1º de julho, no Rio de Janeiro, às 18h30min.

Em caso de vitória, o Fortaleza pode saltar da oitava para a terceira colocação, ultrapassando, inclusive, o Rubro-negro. Se for derrotado, o Tricolor tem a possibilidade cair para a 12ª posição.