"Tem muito atleticano com saudades do Calebe", diz setorista do Atlético-MG

A atuação decisiva de Calebe na vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, repercutiu entre os torcedores do Atlético-MG, ex-clube do meia-atacante e próximo adversário do Leão na Série A.

Em participação no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o setorista do Atlético-MG pela Rádio Itatiaia-MG, Henrique André, contou sobre a repercussão positiva da torcida atleticana com o desempenho de Calebe.

"Tem muito atleticano com saudades do Calebe", afirmou jornalista.

Fortaleza x Atlético-MG

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 24, a partir das 18h30min, no Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici tem o desfalque do zagueiro Brítez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcelo Benevenuto deve assumir o posto na zaga. O Departamento Médico do Leão conta com Pedro Rocha e Fernando Miguel em recuperação de lesões.

No Galo, o técnico Felipão ainda não poderá contar o zagueiro Maurício Lemos, que sofreu uma trauma no pé direito durante o amistoso do Uruguai contra Cuba, na última terça-feira. No DM do clube mineiro, o volante Allan e o meia Pedrinho seguem sem condições de jogo.

A tendência é de o Galo entrar com a mesma equipe que empatou com o Fluminense na estreia do técnico Felipão: Everson; Mariano, Fuchs, Jemerson e Arana; Zaracho, Battaglia e Hyoran; Pavon, Hulk e Paulinho.

A provável escalação do Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pikachu e Pochettino (Calebe); Thiago Galhardo e Guilherme (Lucero).