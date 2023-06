Rival do Fortaleza, Atlético-MG está invicto há sete jogos na Série A

O Leão do Pici recebe o clube mineiro neste sábado, 24, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão

O Fortaleza terá a missão de encerrar a série invicta do Atlético-MG na elite do Campeonato Brasileiro. A equipe, que agora é comandada por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, não perde na primeira divisão há sete rodadas. Leão e Galo se enfrentam neste sábado, 24, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da competição.

A última derrota do clube mineiro na Série A ocorreu apenas na quarta rodada, no dia 7 de maio. Naquela oportunidade, o Botafogo venceu por 2 a 0, com gols de Victor Sá e Matheus Nascimento, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

Sobre o assunto Fortaleza e Volt: clube vende mais de 10 mil camisas após primeiro mês de lançamento

Marinho mira conquistas no Fortaleza e diz estar ansioso para estreia: "Ver a torcida apaixonada"

Conmebol define arbitragem para Palestino x Fortaleza, pela Sul-Americana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde então, o Atlético-MG disputou sete partidas na competição e venceu quatro delas contra Cuiabá, Internacional, Coritiba e Cruzeiro. Nos três jogos restantes, o clube empatou com Palmeiras, Red Bull Bragantino e Fluminense.

Nas duas últimas rodadas, o Galo encarou o Red Bull Bragantino e o Fluminense, e empatou por 1 a 1. Portanto, além de querer manter a série invicta, o time de Felipão encara o Fortaleza com o desejo de voltar a vencer.

Veja os resultados

Cuiabá 0x4 Atlético-MG - 5ª rodada

Atlético-MG 2x0 Internacional - 6ª rodada

Coritiba 1x2 Internacional - 7ª rodada

Atlético-MG 1x1 Palmeiras - 8ª rodada

Cruzeiro 0x1 Atlético-MG - 9ª rodada

Atlético-MG 1x1 Red Bull Bragantino - 10ª rodada

Fluminense 1x1 Atlético-MG - 11ª rodada