Marinho mira conquistas no Fortaleza e diz estar ansioso para estreia: "Ver a torcida apaixonada"

Mais novo reforço do Fortaleza, Marinho admitiu estar ansioso para estrear com a camisa tricolor no Castelão lotado. O atacante se apresentou no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, nesta quinta-feira, 22. Na ocasião, o jogador afirmou que busca conquistas no Leão e admitiu estar ansioso para estrear no Castelão lotado.

“Eu vim aqui para ajudar, para fazer o meu melhor e conquistar. Acho que a gente só consegue ficar marcado na história do clube com conquistas. Então, o meu maior objetivo é ver a torcida apaixonada. Ver aquele mosaico no estádio. Acho que nesse momento eu estou ansioso para poder jogar no Castelão cheio. Nossa torcida apoiando e com vitórias”, destacou em vídeo divulgado pelo clube.

Em seu primeiro dia no clube, o atleta foi recepcionado pelos companheiros, diretoria e comissão técnica. Ele conheceu a estrutura da sede da equipe, realizou testes físicos e posou para fotos. Marinho, porém, só poderá estrear a partir do dia 3 de julho, data de abertura da janela de transferências.

O jogador de 33 anos foi anunciado na última terça-feira, 20. Para contar com o ex-Flamengo, o Fortaleza investiu R$ 1,9 milhão. O atacante assinou contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2025.

Fortaleza x Atlético-MG na Série A

No sábado, 24, o Tricolor do Pici recebe o Atlético-MG na Arena Castelão, às 18h30min, pela 12ª rodada da Série A. O time de Vojvoda soma 17 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela do certame.