Fortaleza e Volt: clube vende mais de 10 mil camisas após primeiro mês de lançamento

A parceria entre Fortaleza e Volt Sport, assinada no começo de 2023, já rende bons números. Isso porque, o clube cearense vendeu mais de dez mil “tradições”, nome dado ao uniforme titular do Tricolor, após o primeiro mês de lançamento em conjunto com a fornecedora de material esportivo.

A “Tradição 2023” foi a primeira linha de uniformes assinada pela Volt Sport no Fortaleza. As imagens da nova vestimenta foram divulgadas no começo de maio e a estreia ocorreu na goleada por 6 a 1 sobre o Estudiantes de Mérida-VEN, pela Copa Sul-Americana, no dia 4 daquele mês.

Com mais de dez mil camisas vendidas após o primeiro mês de lançamento do uniforme, Fernando Kleimmann, sócio-fundador da Volt Sport, afirmou que o começo da parceria no Fortaleza é “surpreendente”.

“O início no Fortaleza foi surpreendente, foram mais de dez mil camisas vendidas no primeiro mês. É um projeto grandioso, no clube, que já tinha um case de sucesso com a marca própria, e vai conseguir ampliar ainda mais o mix de produtos, o que aproxima a relação com o torcedor e gera novas fontes de receita”, disse.

Fernando Kleimmann também comentou detalhes financeiros da parceria entre Volt e Fortaleza. O sócio-fundador afirmou que o clube cearense tem participação na receita bruta dos itens oficiais comercializados, e revelou a expectativa para arrecadação no primeiro ano.



“Além de fornecer os melhores produtos para os torcedores, a parte financeira também é um aspecto primordial no processo. O Fortaleza tem participação na receita bruta de todos os itens oficiais que comercializamos. Em nosso planejamento, a expectativa é que essa arrecadação alcance os R$40 milhões no primeiro ano de trabalho, mais de 30% do valor registrado pela Fortaleza na última temporada”, revelou.

Após o lançamento do uniforme principal, a Volt Sport já tem em mente quais serão os próximos projetos com o Leão: “Já temos ações programadas para o aniversário do clube, Dia dos Pais e outras datas comemorativas. É um começo de trabalho muito interessante, é evidente que ainda estamos passando por um processo de transição, o que é normal na entrada de uma nova fornecedora”, disse Fernando Kleimmann.

A duração da parceria entre Fortaleza e a fornecedora de materiais esportivos é de cinco temporadas. O escrete vermelho-azul-e-branco receberá R$ 6,25 milhões de luvas ao longo do contrato, além de uma garantia anual mínima de R$ 4 milhões, tendo royalties de 15% de tudo que for vendido. Caso a porcentagem ultrapasse o valor de garantia mínima, o clube receberá a mais.

A Volt Sport é fornecedora de materiais esportivos para outros oito clubes, divididos entre divisões do futebol Brasileiro. No entanto, a parceria firmada com o Leão do Pici é o maior acordo da empresa.