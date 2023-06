Sem Brítez, Benevenuto deve ser titular contra o Atlético Mineiro

Destaque nos últimos dois anos, o camisa cinco perdeu protagonismo - e espaço - na equipe de Vojvoda. No entanto, na ausência do zagueiro argentino, deve assumir a vaga

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Emanuel Brítez, do Fortaleza, será desfalque do Tricolor no duelo contra o Atlético-MG, no sábado, 24, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro. Com isso, Vojvoda terá que encontrar soluções no elenco para substituí-lo.

No elenco, três jogadores estão disponíveis para a posição: Marcelo Benevenuto, Brayan Ceballos e Bernardo Schappo. O camisa cinco, naturalmente, deve ocupar a vaga deixada pelo argentino.

Diferentes das duas últimas temporadas - principalmente 2021 - quando foi destaque defensivo ao lado de Titi, Benevenuto não vive boa fase em 2023. No ano, foram apenas 23 jogos e um gol marcado. Em 2022, por exemplo, o defensor atuou em 60 partidas, sendo titular na maioria.

Ceballos e Schappo correm por fora nessa corrida. O colombiano disputou 15 jogos, enquanto Bernardo sequer fez sua estreia. Fato esse que gera críticas da torcida, mas que já foi justificado por Marcelo Boeck, Assessor Executivo do Fortaleza, ao programa Esportes do POVO, da Rádio OPovo CBN: “Ele passou sete, oito anos somente no Ituano. É uma atmosfera totalmente diferente. Não é fácil ser jogador do Fortaleza hoje em dia. Na Europa, acontece muito do jogador jovem passar seis ou sete meses, até um ano de uma maturação para então ser lançado”, afirmou.