Fortaleza recebe o Atlético-MG buscando chegar ao G-6 da Série A

Após a vitória diante do Cruzeiro, fora de casa, pelo Brasileiro, o Fortaleza já retorna a campo neste sábado, 24, só que agora diante da sua torcida. Na Arena Castelão, o Leão recebe o Atlético-MG, pela 12ª rodada da Série A, às 18h30. A equipe tricolor vai em busca de seu segundo triunfo consecutivo no torneio.

No Pici, a confiança pós vitória em Belo Horizonte foi retomada. O clube vinha sofrendo pressão por parte do torcedor devido a ausência de resultados e, especialmente, o rendimento dentro de campo. Para Vojvoda, a pausa por conta da Data Fifa ajudou na recuperação física dos jogadores, especialmente pela maratona de partidas que o clube passava.

“Foram somente 10 dias sem futebol, para o que estamos acostumados no futebol brasileiro, parece muito. Mas esse tempo serviu, pois nesse esporte, jogando a cada três dias, tem pouco tempo de treinamento e muitas vezes tem que corrigir durante o jogo. Por isso, essa semana foi importante, pois sabíamos que teríamos Cruzeiro e Atlético Mineiro’, disse.

O escrete vermelho-azul-e-branco não triunfa sobre o Galo há cinco duelos. Nesse recorte, aliás, são quatro derrotas. A última vez que o Leão se saiu melhor no confronto foi em 2021, na 1ª rodada da Série A, quando voltou de Minas Gerais com o resultado de 2 a 1. Naquela oportunidade, Yago Pikachu marcou os gols.

Dois anos depois, o objetivo para os comandados de Vojvoda é ter o mesmo êxito. Para isso, quase todo o grupo de atletas está disponível. As únicas exceções são o zagueiro Emanuel Brítez (suspenso), o goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha, que seguem se recuperando fisicamente. O arqueiro já realiza trabalho de transição, enquanto Pedro intensifica as atividades na academia.

Além desses, o recém-chegado Marinho também não está apto. Isso porque, contratados antes da abertura da janela de transferências só poderão atuar a partir do dia 3 de julho. A expectativa é que o ex-Flamengo realize estreia contra o Athletico-PR, pelo Brasileiro, no Castelão.

O rival do time cearense vem embalado na temporada. No Gigante da Boa Vista, o Alvinegro de Minas defenderá uma invencibilidade de sete jogos no certame nacional. Nesse tempo, são quatro vitórias e três empates. Na última quarta-feira, 21, o time de Felipão saiu no 1 a 1 contra o Fluminense.

Na terça-feira, 27, o Atlético Mineiro tem um duelo decisivo na Copa Libertadores frente o Libertad, do Paraguai. Mesmo com esse cenário, Felipão deve mandar força máxima para duelar contra o Tricolor do Pici. As únicas dúvidas são para saber quem será o lateral-direito, onde a disputa é entre Mariano e o argentino Saravia. A tendência, porém, é que o brasileiro assuma a vaga. Battaglia e Otávio também geram dúvida no meio de campo para saber quem fechará o trio junto de Zaracho e Hyoran.

Fortaleza x Atlético-MG

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu (Calebe), Guilherme e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Atlético Mineiro

4-3-3: Everson; Mariano (Saravia), Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia (Otávio), Zaracho e Hyoran; Paulinho, Pavon e Hulk. Téc: Felipão



Local: Arena Castelão

Data: 24/06/2023

Horário: 18h30min

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden-RS

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel-RS e Thiago Americano Labbes-SC

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO