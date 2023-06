Leandro Pedro Vuaden apita jogo entre Fortaleza e Atlético-MG, pela Série A

O Fortaleza recebe o Atlético-MG neste sábado, 24, às 18h30min, na Arena Castelão. O duelo entre Leão e Galo, válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão, terá arbitragem de Leandro Pedro Vuaden, do Rio Grande do Sul.

Ele será auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Thiaggo Americano Labes. Adriano Barros Carneiro será o quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA).

Após bater o Cruzeiro na última quarta-feira, 21, o Tricolor do Pici busca sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro de 2023. Um triunfo diante do Galo pode colocar o time tricolor no G-6 do certame nacional. Atualmente, o Fortaleza ocupa a décima colocação na tabela de classificação com 17 pontos somados.

De olho no adversário

A equipe leonina terá a missão de encerrar a série invicta do Atlético-MG na elite do Campeonato Brasileiro. A equipe, que agora é comandada por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, não perde na primeira divisão há sete rodadas.

A última derrota do clube mineiro na Série A ocorreu apenas na quarta rodada, no dia 7 de maio. Naquela oportunidade, o Botafogo venceu por 2 a 0, com gols de Victor Sá e Matheus Nascimento, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.