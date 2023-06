Fortaleza x Atlético-MG: quase 30 mil confirmados para jogo no Castelão

Duelo entre o Tricolor do Pici e o Galo acontece neste sábado, 24, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Após a ótima vitória sobre o Cruzeiro, o Fortaleza vem embalado para encarar um outro clube de Belo Horizonte, o Atlético-MG, com expectativa de casa cheia na Arena Castelão. De acordo com a parcial divulgada nesta sexta-feira, 23, 26.498 mil tricolores confirmaram presença para o duelo deste sábado, às 18h30min.

+ Marinho mira conquistas no Fortaleza e diz estar ansioso para estreia: "Ver a torcida apaixonada"



Deste número, a maioria é proveniente de check-in do sócio torcedor: 21.314. Os 5.184 restantes correspondem às vendas de ingressos. Vale ressaltar que para os setores superior sul e norte, o associado pode aproveitar a promoção de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) para acompanhante.

O Fortaleza, assim como em anos anteriores, tem figurado com destaque na Série A 2023 quando o assunto é presença do torcedor no estádio. Considerando todos os 20 times participantes da elite nacional da atual temporada, o Leão detém a quinta maior média de público, com 35.848. O time cearense fica atrás apenas do Palmeiras (37.376), Corinthians (38.655), São Paulo (49.360) e Flamengo (52.094).

Valores dos ingressos para Fortaleza x Atlético-MG

- Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Superior Sul: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

- Superior Sul (sócio torcedor): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Superior Norte: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

- Superior Norte (sócio torcedor): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

- Setor Especial: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 45 (meia) | R$ 90 (inteira)

- Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

- Superior Norte (visitante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)