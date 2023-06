Vojvoda afirma que Crispim tem "condições de ainda poder ajudar" o Fortaleza

Meia foi especulado no Cruzeiro, entretanto, o clube do Pici negou procura do time mineiro pelo jogador, conforme apurou o Esportes O POVO

Sem muitas oportunidades na atual equipe titular do Fortaleza, Lucas Crispim tem sido alvo de especulações no mercado da bola. Em coletiva após a vitória contra o Cruzeiro, o técnico Vojvoda reforçou a importância do atleta e destacou que o camisa 10 ainda pode ajudar o Tricolor do Pici.

“O Lucas Crispim está com essa comissão técnica desde o início. Ele participou de um primeiro ano muito bom, jogando em uma posição que ele se adaptou e conseguiu o patamar do time naquele momento. Neste ano, ele tem participado de menos partidas, mas no momento em que participou, ajudou a gente”, destacou.

“Sabemos que abre a janela. É um jogador importante para nós. E em toda janela sempre há uma condição tanto do jogador, quanto do clube. Mas eu considero o Crispim um jogador importante e que ajudou e está em condições de ainda poder ajudar a gente”, completou.

Nesta quarta-feira, 21, o meia foi especulado na Raposa. No entanto, o clube do Pici negou procura do time mineiro pelo jogador, conforme apurou o Esportes O POVO.

Com vínculo até o final de 2023, Lucas Crispim pode assinar pré-contrato com outro clube. Assim, para evitar perder o atleta de graça, o Leão poderá acionar a cláusula de opção de renovação por mais uma temporada, prevista em contrato, ou negociar o jogador ainda nesta janela de transferências.

Crispim perdeu espaço no Fortaleza

Com lesões e a chegada de reforços, o meia perdeu espaço no time nesta temporada. Em 2023, Lucas disputou 17 jogos, sendo a maioria deles improvisado como lateral-esquerdo. Neste recorte, atuou durante 1157 minutos, marcou dois gols e cedeu uma assistência.