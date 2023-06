Vojvoda valoriza quebra de tabu e comemora vitória do Fortaleza contra o Cruzeiro

Juan Pablo Vojvoda e seus comandados colocaram um ponto final em mais um tabu. Na noite desta quarta-feira, 21, o Fortaleza venceu o Cruzeiro pela primeira vez jogando fora de casa. Após o confronto, o técnico argentino participou de coletiva e destacou a importância do triunfo sobre a Raposa.

“Tinha a estatística de que o Fortaleza nunca havia vencido aqui, então é importante (vencer). Mas, mais importante é conseguir um triunfo fora de casa depois de uma data Fifa, de uma semana de trabalho e de ter ficado três partidas consecutivas sem ganhar. Três pontos no Brasileirão importam muito e termos conseguido é muito importante.”

Durante os 90 minutos da partida contra o Cruzeiro, o Leão do Pici teve apenas 32% de posse de bola. Para Vojvoda, o planejamento de jogo era justamente esse: mostrar força defensiva, para depois explorar os espaços nas costas da zaga adversária.

“O planejamento do jogo era começar com uma força e comportamentos defensivos com muito equilíbrio, e explorar as costas dos laterais ou defesa do Cruzeiro. Sabíamos que por eles jogarem em casa, iam propor um jogo de posse de bola, porque eles têm uma característica e precisavam também ganhar esse jogo.”

O treinador argentino foi mais um a criticar o gramado do Estádio Mineirão. O comandante argentino reconheceu as condições ruins, mas evitou usar isso como desculpa para uma possível atuação ruim, e valorizou o poder de adaptação de sua equipe.

“O gramado não estava bom. Isso é verdade. Sabíamos que não estava em boas condições e falamos com os jogadores. Mas aqui não existem desculpas. O gramado estava assim para o adversário e para nós, então temos que jogar. Em outro dia jogamos em um gramado bom, contra o Botafogo, e não fizemos um bom jogo. Mas sempre é melhor jogar em um gramado bom. Eu prefiro, os jogadores preferem e o torcedor prefere, para ter um bom espetáculo. O que eu destaco do time é que se adaptou às condições do gramado.”