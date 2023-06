Fortaleza conhece data do sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Classificado de forma antecipada às oitavas de final da Copa Sul-Americana por garantir a liderança do grupo H, o Fortaleza já sabe quando terá conhecimento do chaveamento das fases eliminatórias da competição internacional. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) marcou o sorteio dos confrontos para o dia 5 de julho.

A transmissão ficará a cargo dos detentores dos direitos de transmissão das competições da Conmebol. O evento está marcado para ser iniciado às 13 horas, no horário de Brasília, e realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Formato do sorteio

Nesta temporada, a Conmebol trouxe uma novidade para a disputa da Copa Sul-Americana. Diferente das últimas edições, os dois primeiros de cada grupo garantem vaga no “mata-mata”. As equipes que terminarem na liderança da chave partem diretamente para as oitavas de final, caso do Fortaleza, enquanto os segundos irão disputar um “playoff” contra os terceiros colocados da Copa Libertadores.

Portanto, no sorteio do próximo dia 5, a entidade fará uma divisão de dois potes: um com os primeiros colocados dos grupos da Copa Sul-Americana, e outro com os times que se enfrentarão nos duelos dos playoffs. As equipes desses dois grupos irão se enfrentar nas oitavas de final.

Os confrontos da fase eliminatória anterior às oitavas de final já são definidos previamente por regulamento. O melhor segundo colocado da Sul-Americana encara o pior terceiro colocado da Libertadores, e assim por diante.

Campanha do Fortaleza na Sul-Americana 2023

O Fortaleza ainda tem um jogo a ser disputado na fase de grupos, mas já garantiu matematicamente a liderança da chave H. O Leão venceu quatro jogos e foi derrotado uma vez, somando assim 12 pontos nas cinco rodadas disputadas. Foram 15 gols marcados e quatro sofridos.

A equipe de Vojvoda encara o Palestino na próxima terça-feira, 27, às 19 horas, no Chile, pela última rodada da fase de grupos.