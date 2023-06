Fortaleza é dono da segunda melhor defesa do Brasileirão Série A

Dono de um dos melhores ataques do Brasil com 84 gols, o Fortaleza também se destaca pela sua solidez defensiva, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro. Na atual edição, o Leão é dono da segunda melhor defesa do certame com apenas oito gols sofridos em onze jogos.

A equipe leonina só não sofreu menos gols que o líder Botafogo (7). Outra marca interessante do Tricolor na Série A é o número de partidas sem ser vazado. Até aqui, não sofreu gol em seis dos onze duelos que disputou: Coritiba, São Paulo, Grêmio, Vasco, Bahia e Cruzeiro.

O bom momento no terço defensivo tem ligação direta com a boa fase vivida por atletas do setor. Bruno Pacheco, por exemplo, fortaleceu o lado esquerdo e acumula sequência com atuações convincentes. A dupla de zagueiros, Brítez e Titi, se mostra cada vez mais entrosada e sólida.

Tinga, apesar de não viver grande fase como 2021 e parte de 2022, também faz boas atuações e ajuda o time a se destacar defensivamente. Goleiro titular da equipe, João Ricardo é outro jogador que se tornou primordial. Seguro, o camisa 1 assumiu a posição após lesão de Fernando Miguel e segue incontestável.

Defesa desfalcada

No entanto, no próximo jogo diante do Atlético-MG, o setor terá uma ausência importante. Trata-se do zagueiro Emanuel Brítez, que completou a série de três cartões amarelos e cumprirá suspensão automática diante do Galo. Com isso, Vojvoda deve escalar Marcelo Benevenuto, substituto imediato.