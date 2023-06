Brítez leva terceiro amarelo e desfalca Fortaleza contra Atlético-MG

Sem o argentino, a expectativa é que o quarteto defensivo do Tricolor do Pici seja formado por Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco

Após conquistar uma vitória importante diante do Cruzeiro na noite desta quarta-feira, 21, o Fortaleza agora foca no duelo contra o Atlético-MG. No sábado, 24, os times se enfrentam na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

Para a partida, no entanto, o Leão do Pici já tem um desfalque certo. Trata-se do zagueiro Emanuel Brítez, que completou a série de três cartões amarelos e cumprirá suspensão automática diante do Galo. Com isso, Vojvoda deve escalar Marcelo Benevenuto, substituto imediato.

Sem o argentino, a expectativa é que o quarteto defensivo do Tricolor do Pici seja formado por Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco. O Fortaleza é dono da segunda melhor defesa da Série A 2023, comapenas oito gols sofridos. O líder no quesito é o Botafogo, com 7.

De olho na Sula

Classificado de forma antecipada às oitavas de final da Copa Sul-Americana por garantir a liderança do grupo H, o Fortaleza já sabe quando terá conhecimento do chaveamento das fases eliminatórias da competição internacional. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) marcou o sorteio dos confrontos para o dia 5 de julho.

A transmissão ficará a cargo dos detentores dos direitos de transmissão das competições da Conmebol. O evento está marcado para ser iniciado às 13 horas, no horário de Brasília, e realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.