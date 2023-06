No Pici, Marinho posa pela primeira vez com a camisa do Fortaleza; veja fotos

Nova contratação do Fortaleza, o atacante Marinho chegou à capital cearense nesta quinta-feira, 22, e se apresentou no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

Recém-contratado pelo Fortaleza, o atacante Marinho desembarcou na manhã desta quinta-feira, 22, e já se apresentou no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Em seu primeiro dia no clube, o jogador foi recepcionado pelos companheiros, conheceu a estrutura da sede da equipe e posou para fotos.

Marinho foi anunciado na última terça-feira, 20. O Leão do Pici investiu R$ 1,9 milhão para conseguir a liberação do atleta junto ao Flamengo. Aos 33 anos, o atacante assinou contrato com o Tricolor com vínculo até 31 de dezembro de 2025.

Essa foi a primeira contratação da equipe de Vojvoda na janela de transferências. Marinho, no entanto, só poderá atuar a partir do dia 3 de julho.

Confira imagens da chegada de Marinho