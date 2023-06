Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para jogo contra Atlético-MG

Depois de longas três semanas, mais precisamente 21 dias, o Fortaleza voltará a jogar diante do próprio torcedor. No próximo sábado, 24, às 18h30min, o Leão recebe o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro.

Por isso, o clube cearense já disponibilizou o check-in para os associados, além de divulgar informações da venda de ingressos. O check-in está disponível para os sócios-torcedores desde às 9 horas desta quarta-feira, 21, através do site sociofortaleza.com.br. Durante o dia, todos os planos associativos estarão liberados para garantir presença na partida.

A venda dos ingressos será iniciada nesta quinta-feira, 22, a partir das 9 horas. Os bilhetes de entrada estarão disponíveis no site leaotickets.com.br e nas lojas físicas do clube.

Confira os valores:

Inferior Sul/Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Sul/Norte: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Sul/Norte (sócio torcedor): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Setor Especial: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

Bossa Nova: R$ 45 (meia) | R$ 90 (inteira)

Setor Premium: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)