Fortaleza sonda atacante Lucas Braga; Santos pede R$ 24 milhões

Tricolor procura reforço para o lado esquerdo do setor ofensivo. Camisa 30 tem contrato até abril de 2026 com o Peixe, que só aceita vendê-lo e quer 5 milhões de dólares

Após a contratação do experiente Marinho, o Fortaleza segue em busca de um atacante para reforçar o lado esquerdo do setor ofensivo do elenco de Juan Pablo Vojvoda. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici sondou a situação de Lucas Braga, do Santos, e ouviu a pedida de 5 milhões de dólares (em torno de R$ 24 milhões na cotação atual) para a transação em definitivo.

O Peixe tem contrato com o camisa 30 até abril de 2026 e é dono de 80% dos direitos econômicos. A equipe do Baixada Santista só aceita negociar o jogador por venda e estabeleceu o valor. O Tricolor consultou o atacante na semana passada e avalia uma investida.

As cifras se assemelham ao valor da venda de Moisés para o Cruz Azul, do México: o Leão negociou 90% dos direitos do camisa 21 por 4,8 milhões de dólares (em torno de R$ 24,5 milhões na cotação da época) com o clube da América do Norte.

Desde a venda de Moisés, o Fortaleza conta com Romarinho e Guilherme como opções para o lado esquerdo do ataque e quer mais uma opção, preferencialmente com status de titular — Marinho deve disputar atuar na direita. Savarino, do Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e Carlos Rotondi, do próprio Cruz Azul, estiveram no radar, mas sem avanço.

A janela de transferências do Brasil abrirá no próximo dia 3 de julho e terá duração até 2 de agosto. Como Lucas Braga disputou apenas quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, ainda poderia se transferir para outro clube da competição nesta temporada — o limite é de seis partidas.

Atacante Lucas Braga em treino do Santos no CT Rei Pelé Crédito: Bruno Santoni / Santos FC

A carreira de Lucas Braga

O atacante de 26 anos foi revelado pelo JMalucelli-PR e depois passou por Batel-PR, Luverdense e Vila Nova. A chegada ao Peixe foi ainda no sub-23, em 2019, sendo emprestado posteriormente para Cuiabá e Inter de Limeira.

O desempenho no time do interior paulista chamou a atenção do Santos, que o integrou ao elenco profissional em 2020. Desde então, o camisa 30 teve presença assídua em campo e viveu momentos de destaque, inclusive renovando o contrato.

Na atual temporada, a última partida de Lucas Braga foi no dia 20 de maio, no empate sem gols com o Palmeiras, pela Série A. Desde então, o atacante se recupera de uma pubalgia, lesão que já tinha tirado o jogador de combate em outras ocasiões.

Números de Lucas Braga no Santos: