Revigorado, Fortaleza visita Cruzeiro para retomar boa fase na Série A

Depois da pausa por conta da Data Fifa, o Leão do Pici enfrenta o clube mineiro, nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte

Depois de 10 dias de paralisação por conta da Data Fifa, o Fortaleza voltará a campo diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, 21, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, fora de casa, às 19 horas. O Leão busca triunfar longe da capital cearense após seis partidas e, também, voltar a vencer no torneio.

A impressão deixada antes da pausa foi nada positiva. No dia 10 de junho, contra o Botafogo, o Tricolor do Pici foi derrotado por 2 a 0 e teve uma apresentação bem questionável, até porque, naquela ocasião, a equipe já vinha de um revés pela Copa Sul-Americana, para o Estudiantes de Mérida-VEN.

Para o jogo, Juan Pablo Vojvoda contará com novidades. O zagueiro Brayan Ceballos não seguiu viagem com o restante da delegação. O motivo, no entanto, não foi informado. A boa notícia fica por conta do retorno do atacante Guilherme, que se recuperou após sofrer uma concussão cerebral contra o Bahia, no dia 3 de junho, pelo Brasileiro, na Arena Castelão. Fernando Miguel e Pedro Rocha seguem se recuperando de lesão.

O goleiro iniciou o processo de transição e deve voltar a ser relacionado em breve. Já a situação do camisa 32 é um pouco delicada. Apesar de estar fazendo trabalhos de recondicionamento físico, ainda não existe previsão para o retorno aos gramados. O jogador passou por uma cirurgia após ter uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA).

Em Belo Horizonte, o Leão terá alguns desafios. O primeiro - e mais importante - é buscar os três pontos. Porém, os comandados de Vojvoda tentarão superar o clube mineiro em Minas pela primeira vez na história. Ao todo, em seis confrontos como visitante, o saldo nunca saiu favorável para o Leão. O outro é dá fim ao jejum de gols da equipe. Mesmo com o segundo melhor ataque do Brasil com 83 tentos anotados ao longo da temporada, o setor ofensivo tricolor não sabe o que é balançar as redes há três embates.

Desde 2019 os dois times não se enfrentam - o Cruzeiro disputou a Série B nos anos de 2020, 2021 e 2022. No último duelo, o placar terminou em 1 a 1, em partida disputada no Mineirão. Orejuela e Wellington Paulista, responsáveis por marcar na partida, não fazem mais parte dos elencos atuais.

O escrete celeste chega em mau momento. Nas últimas quatro vezes que entrou em campo, nenhuma vitória. Foram dois empates (Flamengo e Bahia) e duas derrotas (Cuiabá e Atlético-MG). O técnico Pepa terá as ausências de Matheus Jussa (pertence ao Fortaleza), Rafael Bilu, Ramiro e Wesley Gasolina, esses por problemas clínicos

O comandante português ainda tem dúvidas para definir a escalação do Cruzeiro. No meio, existe indefinição entre Walisson, Filipe Machado e Neto Moura. Apenas Mateus Vital tem vaga garantida. No ataque, a titularidade é disputada por Henrique Dourado e Gilberto.

Cruzeiro x Fortaleza

Cruzeiro

4-3-3: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Neto Moura), Wallisson e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto (Dourado). Téc: Pepa.



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre e Pochettino; Calebe, Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda



Local: Estádio Mineirão

Data: 21/06/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo-RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ e Thiago Henrique Neto-RJ

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO