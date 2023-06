Herói do Cearense em 2015, Cassiano deseja sucesso para Marinho no Fortaleza

O Leão do Pici está próximo de concretizar a contratação do atacante Marinho, de 33 anos, que rescindiu com o Flamengo nesta segunda-feira, 19

Acertado com o Fortaleza, o atacante Marinho confirmou a rescisão contratual com o Flamengo nesta segunda-feira, 19, através de publicação no Instagram. Nos comentários, ele recebeu uma mensagem de apoio de um importante personagem da história do clube cearense. O centroavante Cassiano, herói do título do estadual de 2015, desejou sucesso ao amigo no Leão do Pici.

“Te amo negrão! Sucesso no nosso Leão”, comentou Cassiano na última publicação de Marinho no Instagram, que confirmava a saída do Rubro-negro do Rio de Janeiro após 59 jogos, seis gols marcados e nove assistências.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao acertar a rescisão de forma amigável com o Flamengo, Marinho resolveu o último entrave que o separava do Fortaleza. Desta maneira, o atleta agora tem caminho livre para concretizar a negociação com o escrete vermelho-azul-e-branco e firmar contrato pelas próximas temporadas.

Negociações entre Fortaleza e Marinho

Marinho e Fortaleza conversam desde o dia 30 de maio. O negócio ganhou ainda mais força quando Alex Santiago e Marcelo Paz se reuniram, pessoalmente, com o estafe do jogador no Rio de Janeiro após o duelo entre o Leão e o Botafogo pela Série A.

O projeto do Tricolor do Pici, que inclui contrato até o fim de 2025, cerca de R$ 500 mil mensais de salário e R$ 5 milhões em luvas, agradou Marinho. Assim, o atacante deve retornar a atuar por um time cearense após oito anos, já que defendeu as cores do Ceará em 2015, pelo qual conquistou o título da Copa do Nordeste.