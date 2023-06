Acertado com Fortaleza, Marinho desabafa após episódio de indisciplina no Flamengo: "Fui infantil"

Atleta foi afastado do clube carioca após se negar a viajar com a delegação para o Chile. O atacante revelou ainda que não acionou o Rubro-Negro na Justiça

Após assinar rescisão e ficar livre para fechar com o Fortaleza, Marinho quebrou o silêncio e se pronunciou sobre episódio de indisciplina no Flamengo. Na madrugada desta terça, o atacante publicou vídeo em suas redes sociais para explicar a situação em que se negou a viajar com o Rubro-Negro, o que resultou no seu afastamento da equipe. O atleta classificou a atitude como “infantil”, garantiu que sempre foi “exemplar” e afirmou que não colocou o clube carioca na Justiça.

“Essa atitude em especial, que não foi nada além, até porque, minha conduta dentro do clube fala por si só. Nunca cometi nada de errado, sempre fui exemplar dentro do meu trabalho e assim que é”, ressaltou.

No dia 22 de maio, o Flamengo tinha viagem marcada para o Chile, onde enfrentaria o Ñublense. O atleta afirmou que nesta data sentiu um desconforto muscular durante o treino coletivo e pediu para ser examinado antes de viajar. No entanto, de acordo com o atacante, o exame não foi realizado e por esse motivo ele se recusou a acompanhar a delegação para o duelo em solo chileno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Em meio ao tempo, eu não consegui fazer o exame no momento ali e na viagem o pessoal da comissão acabou chegando e me chamaram. Falaram: ‘Você tem que viajar’ e eu falei que não tinha exame. Eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porque viajar com dor e tal. E acabei falando ali que não teria como eu viajar sem exame médico”, explicou.

“Resumindo: uma atitude totalmente imatura e infantil da minha parte. Então, toda ação gera uma reação. Acabei não viajando, fiz exame no dia 23, apareceu um edemazinho ali, eu ainda estava com dor no adutor”, completou o jogador.

No dia 29 de maio, o Clube da Gávea emitiu um comunicado informando que Marinho havia sido multado e faria atividades em período alternativo por tempo indeterminado. Conforme divulgado pelo jornalista Venê Casagrande, o atacante havia brigado com um membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli.

O atleta retornou às atividades em grupo no dia 14 de junho após vitória por 3 a 0 diante do Grêmio. Até esta data, ele treinava separado do elenco em horários alternativos. Marinho afirmou que não colocou o clube na justiça, apenas notificou o Flamengo junto a advogada, pois queria ser reintegrado ao plantel.

“Para deixar claro: eu não coloquei o Flamengo na Justiça. Eu apenas notifiquei com minha advogada porque eu queria ser reintegrado, queria voltar a treinar e ficar à disposição do clube. Eu entendo a chateação do torcedor, que aquilo que ele lê, ele acredita, mas eu jamais colocaria o clube na Justiça independentemente de qualquer situação”, assegurou.

Marinho ainda pediu desculpas ao torcedor rubro-negro e agradeceu ao Flamengo. “Em meio a tudo isso: desculpa ao torcedor que se chateou. Quero agradecer e dizer que eu realizei sonhos no Flamengo e desejo toda a sorte do mundo a esse clube. Quero agradecer a toda comissão, a todos os atletas e aos funcionários do clube que, dia a dia, me encontraram, que dia a dia falaram comigo e sabem do meu caráter, sabem da minha pessoa. Que eu possa seguir a minha vida fazendo o meu melhor, me dedicando, porque eu nasci para jogar futebol. O Flamengo é gigante, está na minha história e estou na história do Flamengo”, finalizou.

Acerto de Marinho com o Fortaleza

Marinho e Fortaleza conversam desde o dia 30 de maio. O negócio ganhou ainda mais força quando Alex Santiago e Marcelo Paz se reuniram com o estafe do jogador no Rio de Janeiro após o duelo entre Tricolor e Botafogo, pela Série A do Brasileirão. A proposta do Leão inclui contrato até o fim de 2025, cerca de R$ 500 mil mensais de salário e R$ 5 milhões em luvas.