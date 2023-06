Acertado com o Fortaleza, Marinho rescinde com o Flamengo

Livre no mercado, o atacante tem o Fortaleza como prioridade no futebol brasileiro e o acerto deve ser oficializado em breve por ambas as partes

Marinho resolveu a última pendência que o separava do Fortaleza e acertou, de forma amigável, a rescisão com o Flamengo. Desta forma, o atacante tem caminho livre para concretizar a negociação com o Tricolor do Pici, que é sua prioridade no futebol brasileiro.

Um conflito de interesses entre Marinho e o Flamengo prolongaram a rescisão, mas as partes entraram em acordo e a saída do atacante foi sacramentada nesta segunda-feira, 19. O jogador não fazia mais parte dos planos do time carioca e estava afastado por um ato de indisciplina.

Marinho e Fortaleza conversam desde o dia 30 de maio. O negócio ganhou ainda mais força quando Alex Santiago e Marcelo Paz se reuniram, pessoalmente, com o estafe do jogador no Rio de Janeiro após o duelo entre o Leão e o Botafogo pela Série A.

O projeto do Tricolor do Pici, que inclui contrato até o fim de 2025, cerca de R$ 500 mil mensais de salário e R$ 5 milhões em luvas, agradou Marinho. Assim, o atacante deve retornar a atuar por um time cearense após oito anos, já que defendeu as cores do Ceará em 2015, pelo qual conquistou o título da Copa do Nordeste.