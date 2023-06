Fortaleza é o time da Série A com mais jogos disputados na temporada

Com um calendário cheio, o Fortaleza já entrou em campo 42 vezes na atual temporada. O Tricolor do Pici é, inclusive, o time da Série A do Campeonato Brasileiro com mais jogos disputados em 2023.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda é seguida por Goiás (41) e Flamengo (39) no top-3 do ranking. O Cruzeiro, próximo adversário do Leão, por sua vez, é o time com menos partidas na temporada: 24.

Neste ano, o Fortaleza já jogou o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Além disso, ainda disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Na Série A, o time leonino ocupa a 11ª posição com 14 pontos conquistados. Já na Sula é líder do Grupo H, com 15 pontos somados em 18 disputados, e garantiu vaga nas oitavas de final.



O Leão do Pici entra em campo mais uma vez nesta quarta-feira, 21, pelo certame nacional. No Mineirão, encara o Cruzeiro às 19 horas, em partida da 11ª rodada do Brasileirão.

Confira o ranking de jogos disputados pelos times da Série A em 2023:

42 - Fortaleza

41 - Goiás

39 - Flamengo

37 - Bahia

36 - Botafogo, Palmeiras e Athletico

35 - Atlético Mineiro

34 - Fluminense

33 - Santos e América

32 - Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians

31 - Red Bull Bragantino

29 - Cuiabá

27 - Coritiba

25 - Vasco

24 - Cruzeiro