Fortaleza não vence fora de casa há mais de um mês

Tricolor do Pici venceu como visitante pela última vez no dia 26 de abril, contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Desde então, a equipe acumula quatro derrotas e dois empates longe da capital cearense

O Fortaleza vive um jejum incômodo atuando fora de casa na atual temporada. Ao todo, o Tricolor do Pici acumula seis jogos consecutivos sem vencer na condição de mandante, o que representa mais de um mês.

O último triunfo do Fortaleza longe da capital cearense aconteceu no dia 26 de abril, diante do Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe comandada por Vojvoda venceu o embate contra os paraenses por 2 a 0, no Mangueirão.

Sobre o assunto Elenco do Fortaleza recebe três dias de folga durante Data FIFA

Ataque do Fortaleza passou em branco em seis dos últimos dez jogos

Fortaleza sofre nova derrota para o América e não conquista acesso para Série A-1

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde então, o escrete vermelho-azul-e-branco não conseguiu novos resultados positivos fora de casa. Nesta sequência ruim, foram dois empates, contra Grêmio e Corinthians, ambos pela Série A, e quatro derrotas, diante do Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil, Estudiantes de Mérida, pela Sula, e América-MG e Botafogo, pelo Brasileirão.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Considerando apenas jogos do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Fortaleza como visitante é de 33%. Em cinco jogos, o Leão acumula uma vitória — contra o Coritiba, no Couto Pereira —, duas derrotas e dois empates, ou seja, cinco pontos. Apesar do aproveitamento baixo, o desempenho do Tricolor ainda é maior que de outros 11 times.

Sequência dos últimos seis jogos do Fortaleza como visitante: