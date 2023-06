Fortaleza concorre em duas categorias no prêmio Conafut 2023

Elogiado a nível nacional pelos resultados esportivos e dono da maior receita de um clube nordestino em uma temporada, o Fortaleza tem se tornado um dos exemplos brasileiros de gestão. O trabalho tricolor foi reconhecido pela Conferência Nacional do Futebol (Conafut). O clube concorre em duas categorias na premiação: melhor executivo de marketing com Márcio Persivo e melhor departamento de análise de desempenho.



Esta é a terceira vez que Márcio Persivo fica entre os três finalistas. Ano passado, o profissional foi o vencedor da categoria, superando José Colagrossi, do Corinthians, e Lavor Neto, do Ceará.



O Conselho CONAFUT indicou os candidatos, que receberão votos do júri de especialistas (70% do peso da votação), dos participantes da CONAFUT (20%) e do júri popular (10%). Para a indicação na premiação, foi levado em conta o trabalho realizado pelo executivo no ano de 2022.



O objetivo da Conafut é evidenciar as melhores práticas de gestão e incentivar os bons exemplos de profissionalismo. O prêmio visa eleger o(a) executivo(a) de clube que mais se destacou ao longo do ano em sua categoria, conforme os resultados alcançados em relação à capacidade de investimento e porte do clube.



Gestão do Fortaleza



A gestão tricolor foi decisiva para o crescimento do Fortaleza no cenário nacional nas últimas temporadas. Após oito anos na Série C, o clube vive plena ascensão e conseguiu o acesso para a Série B de 2018. Nesse mesmo ano foi campeão nacional e garantiu vaga na Série A. Na elite do futebol, acumula um quarto lugar na tabela, em 2021, o que assegurou sua primeira participação na Copa Libertadores da América 2022, feito que se repetiu neste ano.

O Tricolor do Pici, inclusive, mira um novo salto em campo e nas finanças. Segundo apurou o Esportes O POVO, a diretoria mantém conversas no mercado para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em modelo minoritário e já recebeu sinalizações positivas de investidores interessados.