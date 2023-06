Palestino empata, e Fortaleza garante vaga direta nas oitavas da Sul-Americana

Com o tropeço do clube chileno, nenhuma equipe pode alcançar o Fortaleza na liderança do Grupo H. Classificação direta às oitavas faz com quem o Leão evite os playoffs do torneio

Mesmo com a inesperada derrota para o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, o Fortaleza não pode mais ser alcançado na liderança do Grupo H e está classificado, de forma antecipada, às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A confirmação veio após o empate do Palestino-CHI com o San Lorenzo-ARG nesta quinta-feira, 8.

O Palestino era o único clube que ainda possuía chances matemáticas de tirar a liderança do Tricolor do Pici, mas para isso tinha a obrigação de vencer o San Lorenzo, o que não aconteceu. Argentinos e chilenos ficaram no 0 a 0 em Buenos Aires.

Desta forma, restando somente uma rodada para o término da fase de grupos, o Leão tem a certeza de que já está garantido de forma direta nas oitavas de final do torneio, evitando assim os playoffs.

O Leão agora aguardará o desfecho dos playoffs da Sul-Americana, que é o confronto entre os segundos colocados do torneio com os terceiros colocados da Libertadores, para saber quem enfrentará no mata-mata.

Na última rodada da fase de grupos, o Tricolor jogará diante do Palestino, no Chile, sob a missão de manter uma boa colocação na classificação geral, algo que é importante na definição dos mandos de campo posteriormente.