Mesmo com revés, Fortaleza pode garantir vaga antecipada nas oitavas da Sula; entenda

Tricolor do Pici terá que ficar atento ao jogo entre San Lorenzo e Palestino, que acontece na quinta-feira, 8, na Argentina

Apesar da derrota para o Estudiantes de Mérida nesta terça-feira, 6, o Fortaleza segue soberano no Grupo H e não corre o risco de perder a liderança nesta rodada. A primeira colocação do Tricolor, inclusive, pode ser confirmada com antecedência caso o Palestino não vença o San Lorenzo na quinta-feira, 8.

Neste cenário, onde o Palestino empata ou perde, nenhum outro clube da chave consegue alcançar o Leão no topo da tabela na última rodada. Desta forma, o time comandado por Vojvoda garante não só a liderança, mas também a classificação às oitavas de final da Sula, evitando assim os playoffs com as equipes eliminadas da Libertadores.

Sobre o assunto Fortaleza perde invencibilidade e 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana

Fortaleza chega ao quinto jogo consecutivo sem vencer como visitante

Fortaleza não joga bem e perde para o Estudiantes de Mérida na Venezuela

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já na hipótese de vitória do Palestino, o clube chileno iria para 10 pontos, diminuindo para dois a distância para o Fortaleza. Neste contexto, a liderança será decidida somente na rodada final, onde os dois times se enfrentam no Chile. Um empate simples do Tricolor já seria suficiente para manter a primeira posição.