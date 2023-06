Botafogo pode ter importante desfalque diante do Fortaleza

Artilheiro do Glorioso, Tiquinho Soares sentiu desgaste na coxa minutos antes do duelo da equipe carioca diante do LDU na última terça-feira

O Botafogo pode ter um importante desfalque diante do Fortaleza. Principal jogador do Glorioso, o centroavante Tiquinho Soares sentiu um desgaste na coxa minutos antes do duelo da equipe carioca diante do LDU, na última terça-feira, pela Copa Sul-Americana, e ficou de fora do embate. Com isso, o atleta é dúvida para o duelo deste sábado, 10, às 21 horas, no estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão.

Tanto Fortaleza quanto o Botafogo desembarcaram na noite da última quarta-feira, 7, no Rio de Janeiro, após compromissos distintos na Copa Sul-Americana.

Além de Tiquinho Soares, o Fogão também possui outras duas dúvidas: Gabriel Pires e Matías Segovia se recuperam de lesão e fratura, respectivamente. Em fase avançada de recuperação, entretanto, os jogadores podem retornar ao time de Luís Castro no final de semana. O desfalque confirmado é o lateral Marçal. O atleta sofreu uma contusão no joelho direito e não deve estar apto a enfrentar o Leão.

Na primeira parte da tabela, o Botafogo é líder do Brasileirão com 21 pontos, dois a mais que o vice-líder Palmeiras. O Fortaleza ocupa a 9ª posição com 14 pontos somados.