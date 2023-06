Wilton Pereira Sampaio apita Botafogo x Fortaleza, pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam neste sábado, 10, às 21 horas, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os quadros de arbitragem da 10ª rodada do Brasileirão. O arbitro Fifa goiano Wilton Pereira Sampaio irá apitar o duelo entre Botafogo e Fortaleza. As equipes se enfrentam neste sábado, 10, às 21 horas, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Ele terá o também goiano Leone Carvalho Rocha e o paranaense Victor Hugo Imazu dos Santos como auxiliares. Já a arbitragem de vídeo ficará sobre o comando da paulista certificada pela FIFA, Daiane Muniz.

Na primeira parte da tabela, o Botafogo é líder do Brasileirão com 21 pontos, dois a mais que o vice-líder Palmeiras. O Fortaleza ocupa a 9ª posição com 14 pontos somados.