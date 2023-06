Adversário do Fortaleza, Botafogo venceu todos jogos como mandante na Série A 2023

O Tricolor, de olho no G-6 do Brasileirão, vive um momento ruim como visitante na temporada e acumula cinco jogos sem vitórias fora da capital cearense

Almejando o G-6 da Série A, o Fortaleza terá um difícil desafio no sábado, 10, no Rio de Janeiro: vencer o Botafogo no Engenhão, algo que nenhum outro time conseguiu na atual edição do Brasileirão. Líder do certame, o clube carioca é o melhor mandante e venceu todos os cinco jogos que disputou em seus domínios.

A façanha, entretanto, não seria algo inédito para o Tricolor do Pici. No Campeonato Brasileiro de 2020, o escrete vermelho-azul-e-branco derrotou o Fogão por 2 a 1 no Rio de Janeiro, temporada em que o Alvinegro amargou o rebaixamento para a Série B.

Além da motivação natural de vencer o líder e subir na tabela, o Leão também quer dar fim à sequência ruim como visitante. O time comandado por Vojvoda não vence fora de casa há cinco jogos, recorte pelo qual a equipe acumula três derrotas, ambas por competições diferentes: Palmeiras (Copa do Brasil), América-MG (Série A) e Estudiantes de Mérida (Copa Sul-Americana). Além disso, tiveram dois empates, estes pelo Brasileirão, diante de Corinthians e Grêmio.