Vojvoda lamenta pênalti perdido em derrota do Fortaleza, mas pondera: "Coisas que podem acontecer"

O Fortaleza perdeu a invencibilidade na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, 6, ao perder por 1 a 0 para o Estudiantes de Mérida, com direito a pênalti desperdiçado. Em coletiva após a partida, o técnico Vojvoda lamentou a penalidade perdida, mas ressaltou que “são coisas que podem acontecer na partida”. O treinador destacou que faltou ao Tricolor do Pici agressividade e tranquilidade nas finalizações.



“Eu creio que um gol nos primeiros minutos muda o andamento da partida. Mas falhamos, são coisas que podem acontecer na partida, um pênalti. Creio que tivemos ações para finalizar, mas faltou clareza e tranquilidade nos últimos metros para definir as jogadas que criamos. O adversário também criou, principalmente no primeiro tempo. Mas nós temos qualidade para superar essas dificuldades”, afirmou.



Logo no primeiro minuto de jogo, o Leão teve um pênalti marcado a seu favor após toque de mão na bola. Na cobrança, Silvio Romero tentou uma cavadinha e falhou.



Juan Pablo Vojvoda também frisou que o fato de jogar fora de casa pesou no resultado, porém ressaltou que faltou agressividade ao time. O comandante tricolor reforçou que o foco agora é na próxima partida pelo Brasileirão, diante do Botafogo, no próximo sábado, 10, às 21 horas, no estádio Nilton Santos.



“Conhecíamos o rival. Mas creio que a diferença foi que jogamos fora de casa, é um fator importante. Mas nos faltou a agressividade nos últimos metros e quando falo agressividade, é agressividade para finalizar as jogadas. A bola também não corria com a velocidade que estamos acostumados, mas isso não é desculpa. Nós temos qualidade suficiente para superar essas situações. Não estivemos com a mesma sintonia que tivemos em casa, onde, convertemos muito gols, e desta vez não conseguimos converter e tivemos chance. É levantar a cabeça porque já temos um jogo pelo Brasileirão”, pontuou.



