Fortaleza perde invencibilidade e 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana

Antes do revés para o Mérida, na Venezuela, somente o Tricolor e o Newell's Old Boys tinham vencido todos os quatro jogos disputados no torneio continental

Em noite de pouca inspiração, o Fortaleza acabou derrotado por 1 a 0 para o Estudiantes de Mérida nesta terça-feira, 6, no Estádio Metropolitano de Mérida, na Venezuela, e viu sua invencibilidade, assim como a sequência de 100% de aproveitamento que tinha na Copa Sul-Americana, ser encerrada. Para os Rojiblancos, a vitória representou um feito que ficará marcado: o primeiro triunfo do clube na história da competição.

Antes do revés para os venezuelanos, a campanha do Fortaleza na Sula era impecável. Em quatro jogos no torneio, o Tricolor do Pici havia vencido todos. Contra o próprio Mérida, por exemplo, no duelo de ida realizado na Arena Castelão, o time comandado por Vojvoda aplicou uma goleada de 6 a 1.

Desta forma, somente o Newell's Old Boys, da Argentina, segue com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Sul-Americana. O time argentino, entretanto, enfrenta o Santos na Vila Belmiro nesta terça-feira, 6, e corre o risco de ter a sequência de vitórias consecutivas encerrada.

Situação confortável no Grupo H

Apesar da derrota para o Mérida, o Fortaleza segue soberano no Grupo H e não corre o risco de perder a liderança nesta rodada. Caso o Palestino não vença o San Lorenzo na quinta-feira, 8, o Leão garante, de forma antecipada, a primeira colocação da chave — cenário que faz a equipe avançar às oitavas de final.