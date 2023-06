Fortaleza divulga lesão de Romarinho; veja lista do DM do Leão

O Fortaleza encara o Estudiantes de Mérida na noite desta terça-feira, 6, em jogo da quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os times se enfrentam às 19 horas, no Estádio Metropolitano de Mérida, na Venezuela.

Para a partida, o Leão do Pici não poderá contar com o atacante Romarinho, que teve constatado um edema no músculo posterior da coxa esquerda. O camisa 11 tricolor deixou o campo de jogo mais cedo contra o Bahia, em partida disputada no último sábado, 3.

Guilherme, que também saiu mais cedo contra o time baiano, segue protocolo pós-concussão. Além deles, Vojvoda não terá um dos seus titulares: Bruno Pacheco, conforme adiantou o Esportes O POVO. O lateral-esquerdo não atuará contra o time venezuelano devido a sequência de jogos. A ausência foi programada pela comissão técnica tricolor.

Pedro Rocha, em pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo, e Fernando Miguel, estiramento ligamentar em joelho esquerdo, também são desfalques.

Fortaleza na Sula

100% na competição e líder de seu grupo com 12 pontos conquistados, o Leão do Pici garantiu a classificação para os playoffs do certame, fase essa na qual os segundos colocados enfrentam as equipes que vêm da Libertadores. Porém, basta um triunfo simples para que o time de Juan Pablo Vojvoda pule essa etapa do campeonato e já se garanta entre os 16 melhores clubes da Sula.