Mau momento como visitante coincide com queda de rendimento ofensivo do Fortaleza

Segundo ataque mais efetivo do Brasil, o Fortaleza vive uma queda de rendimento ofensiva. Além disso, o momento coincide com o jejum de cinco jogos sem vencer fora de casa

Na última rodada da Copa Sul-Americana, o Fortaleza foi derrotado de forma surpreendente pelo Estudiantes de Mérida-VEN, por 1 a 0, na última terça-feira, 6, pela 5ª rodada do torneio. Esse resultado, além de ter dado fim a invencibilidade leonina no campeonato, ainda aumentou a quantidade de jogos que o Tricolor não vence fora de casa - são cinco partidas.

O último triunfo leonino longe da capital cearense foi no dia 26 de abril. Na ocasião, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda bateu o Águia de Marabá por 2 a 0, no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, na terceira fase da Copa do Brasil. Desde então, foram três derrotas, ambas por competições diferentes: Palmeiras (Copa do Brasil), América-MG (Série A) e Estudiantes de Mérida (Copa Sul-Americana). Além disso, tiveram dois empates, estes pelo Brasileirão, diante de Corinthians e Grêmio

Esse período coincide também com o momento ruim de um dos setores mais eficientes do Leão na temporada: o ataque. Em 2023, o Fortaleza marcou 83 vezes em 41 jogos, tendo média de 2 gols por partida e o segundo mais goleador do país, atrás apenas. Desses, 36 foram do trio Thiago Galhardo (14), Lucero (13) e Romero (9), artilheiros leoninos no ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vojvoda lamenta pênalti perdido em derrota do Fortaleza, mas pondera: "Coisas que podem acontecer"

Fortaleza avança em negociação por Savarino, diz jornalista argentino

Mesmo com revés, Fortaleza pode garantir vaga antecipada nas oitavas da Sula; entenda

Porém, juntando dentro e fora de casa, o Leão só balançou as redes adversárias uma única vez nos últimos três confrontos. Esse gol aconteceu diante do Palmeiras pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Naquela oportunidade, Lucero, vice-artilheiro da equipe, foi o responsável pelo 1 a 0, que não foi suficiente para o Tricolor do Pici avançar de fase, já que havia perdido por 3 a 0 na ida.

Depois disso, empatou em 0 a 0 com o Bahia pelo Brasileiro 2023, na Arena Castelão, e, mais recente, a derrota na Venezuela pela Copa Sul-Americana.

Os dados preocupam o torcedor tricolor. Ainda mais quando se olha para a próxima rodada do Brasileirão. No sábado, 10, o Fortaleza enfrenta o Botafogo-RJ, na 11ª rodada do certame, às 21 horas, no Estádio Nilton Santos. Porém, a tarefa não será nada fácil, afinal, o alvinegro carioca é um dos principais clubes do início da Série A, sendo o líder do torneio com 21 pontos, dois a mais que o Palmeiras. O clube do Rio de Janeiro, entretanto, vem de derrota no campeonato para o Athletico-PR por 1 a 0.

Mesmo assim, o Fortaleza sabe que não terá tarefa tranquila. O Leão costuma apresentar dificuldade quando enfrenta os cariocas. Nos últimos seis duelos, apenas dois triunfos cearenses e três vitórias botafoguenses. Em 2022, o Glorioso sobrou no embate, vencendo duas vezes por 3 a 1 o Tricolor.