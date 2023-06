Fortaleza chega ao quinto jogo consecutivo sem vencer como visitante

O Fortaleza sofreu uma derrota surpreendente na noite desta terça-feira, 6. Com uma má atuação, o Leão foi superado pelo Estudiantes de Mérida por 1 a 0 em jogo disputado na Venezuela. O resultado negativo marcou o quinto jogo seguido do time sem vencer fora de casa.

No recorte, o Tricolor do Pici foi derrotado três vezes (Palmeiras, América-MG e Mérida) e empatou outros dois jogos (Corinthians e Grêmio). A última vitória leonina como visitante ocorreu no dia 26 de abril, quando venceu o Águia de Marabá por 2 a 0 em jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

Desde então, o time de Vojvoda não consegue conquistar um resultado positivo fora de seus domínios. Para tentar quebrar esse jejum, a equipe enfrenta o Botafogo no próximo sábado, 10, no Rio de Janeiro. O jogo, válido pela décima rodada do Brasileirão, será disputado no Estádio Nilton Santos, às 21 horas.

Confira a sequência sem vitórias do Leão fora de casa:

06/06 - Estudiantes de Mérida 1x0 Fortaleza

20/05 - América/MG 2x1 Fortaleza

17/05 - Palmeiras 3x0 Fortaleza

14/05 - Grêmio 0x0 Fortaleza

08/05 - Corinthians 0x0 Fortaleza