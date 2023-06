Guilherme recebe alta do hospital após sofrer pancada na cabeça em empate do Fortaleza

No jogo contra o Bahia, o arqueiro do Esquadrão de Aço saiu da área para afastar perigo e trombou com o jogador tricolor, que ficou caído no gramado

Após período de observação hospitalar, Guilherme, do Fortaleza, recebeu alta na noite deste domingo, 4. O atacante protagonizou momento de apreensão no empate diante do Bahia no último sábado, 3, quando sofreu pancada na cabeça em choque com o goleiro Marcos Felipe.



O clube informou nesta segunda-feira, 5, que o camisa 29 realizou todos os exames, que resultaram como normais. Nos próximos dias, o atleta seguirá protocolo de tratamento após concussão cerebral.



O lance aconteceu aos 45 da etapa inicial, cinco minutos após a entrada do atleta no jogo na vaga de Romarinho, lesionado. O arqueiro do Esquadrão de Aço saiu da área para afastar perigo e trombou com o jogador tricolor, que ficou caído no gramado.



Ainda durante a partida, o clube comunicou que o atleta havia sido encaminhado ao hospital mais próximo e estava bem e consciente.

Alerta no ataque do Fortaleza

Em coletiva após a partida contra o Bahia, o técnico Vojvoda lamentou as baixas de Guilherme e Romarinho, lesionado. O treinador frisou que os desfalques prejudicam o planejamento do clube, porém ressaltou que tem no elenco peças capazes de preencher a lacuna.