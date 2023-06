Fortaleza mantém retrospecto recente positivo contra o Bahia

Última derrota do Tricolor do Pici para o Esquadrão de Aço aconteceu em 2021. Desde então, são três vitórias e um empate

Com o empate no Castelão, o Fortaleza mantém retrospecto positivo diante do Bahia nos últimos duelos. O Tricolor do Pici não perde para os baianos desde 2021. O embate deste sábado, 3, foi o quarto resultado consecutivo favorável aos cearenses.



Antes da partida válida pela 9ª rodada da Série A, os últimos três encontros entre as equipes terminaram com vitória do Leão. Nesta temporada, em fevereiro, o escrete vermelho-azul-e-branco superou o Esquadrão de Aço por 3 a 0, pela Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova. Na oportunidade, os gols foram marcados por Thiago Galhardo, Romarinho e Benevenuto.



No ano passado, os comandados de Vojvoda triunfaram por 3 a 1, pela fase de grupos do Nordestão. Em 2021, saíram vitoriosos pelo placar de 2 a 1, na última rodada do Brasileirão. Ambos os confrontos aconteceram na Arena Castelão.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O último revés do Fortaleza para o Bahia foi no dia 4 de setembro de 2021, quando o Tricolor do Pici foi derrotado por 4 a 2, na 19ª rodada do Campeonato Brasileio. Na ocasião, Rodallega anotou os quatro tentos dos baianos, enquanto Pikachu e Matheus Vargas descontaram para o clube do Pici.



Próximo desafio



O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira, 6, quando enfrenta o Estudiantes de Mérida-VEN. O duelo está marcado para as 19 horas, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor lidera o grupo H com 12 pontos após quatro vitórias em quatro jogos.